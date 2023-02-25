"Хотят задушить нас с россией": лукашенко взбесило решение МОК

Глава беларуси требует пустить спортсменов на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет изучает возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такого решения МОК и грозят бойкотом Игр.

Пока что санкции МОК действуют. Российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях. По этому поводу высказался самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко. Он уверен, что спорт вне политики и атлеты должны поехать на Олимпийские игры.

"Дело не в символах, флагах или гимне. Дело в тех, кто посвят свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей.

И Бах — он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия в Олимпиаде? Притом ни за что. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай"? Они же этого не делали. При чем тут они?

Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная — задушить нас с россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать. Просто мерзавцы. Иначе ничего не скажешь", — цитирует лукашенко Belta.by.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго предложила допустить российских и белорусских спортсменов, но не под нейтральным флагом, а в качестве беженцев от путинского режима.