Два "золота" та "срібло": юні українські гірськолижниці підкорили Сербію

Дві юні українські гірськолижниці здобули нагороди на кубку FIS у сербській Мокра Гора

Поки збірна України з гірськолижного спорту виступала на Чемпіонаті світу, юні українські гірськолижники здобували перемоги на FIS CUP, який проходив у Сербії. Напередодні Анастасія Новосад посіла третє місце у лижній акробатиці на чемпіонаті світу у Грузії.

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України у Facebook. Юні українці виграли три медалі у Мокра Гора.

Олеся Шарун перемогла у гіганті, а також у слаломі-гіганті у віковій категорії до 16 років, а срібною медалісткою у слаломі-гіганті стала Ярина Шостя.

"Вітаємо юних гірськолижниць з достойними здобутками на міжнародній арені!" — привітали дівчат у Федерації.

Нагадаємо, днями збірна України здобула "бронзу" у командних змаганнях з лижної акробатики на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу у місті Бакуріані (Грузія). Це стало першою нагородою в історії України в командних змаганнях на такому рівні.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір у Франції.