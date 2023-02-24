Два "золота" и "серебро": юные украинские горнолыжницы покорили Сербию

Две юные украинские горнолыжницы получили награды на кубке FIS в сербской Мокра Гора

Пока сборная Украины по горнолыжному спорту выступала на Чемпионате мира, юные украинские горнолыжники одерживали победы на FIS CUP, который проходил в Сербии. Накануне Анастасия Новосад заняла третье место в лыжной акробатике на чемпионате мира в Грузии.

Об этом сообщает Федерация лыжного спорта Украины в Facebook. Юные украинцы выиграли три медали в Мокра Гора.

Олеся Шарун победила в гиганте, а также в слаломе-гиганте в возрасте до 16 лет, а серебряной медалисткой в слаломе-гиганте стала Ярина Шостя.

"Поздравляем юных горнолыжниц с достойными достижениями на международной арене!" — поздравили девушек в Федерации.

Напомним, на днях сборная Украины завоевала "бронзу" в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в городе Бакуриани (Грузия). Примечательно, что это стало первой наградой в истории Украины в командных соревнованиях на таком уровне.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир во Франции.