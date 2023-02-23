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Українка зробила подвійне сальто та виграла медаль чемпіонату світу (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Українка зробила подвійне сальто та виграла медаль чемпіонату світу (відео) Новина оновлена 23 лютого 2023, 13:29

Анастасія Новосад посіла третє місце у лижній акробатиці

Нещодавно ми раділи за збірну України з фрістайлу, яка здобула "бронзу" у командних змаганнях на чемпіонаті світу в Бакуріані (Грузія). І ось новий привід для гордості — медаль Анастасії Новосад.

Наша спортсменка здобула бронзову нагороду чемпіонату світу у лижній акробатиці. Новосад виконала подвійне сальто із двома гвинтами "фул-фул". Чемпіонкою стала китаянка Кун Фаньюй, "срібло" у австралійки Даніель Скотт.

Зазначимо, що ця медаль для Анастасії Новосад стала першою в кар’єрі, яка була завойована на чемпіонаті світу в індивідуальних змаганнях. Крім того, це лише четверта медаль України в історії світових першостей.

До речі, цього року український фрістайліст виконав "Ураган" — найскладніший стрибок в історії лижної акробатики. На етапі Кубка світу Дмитро Котовський успішно стрибнув потрійне сальто з п’ятьма гвинтами "фул-тріпл-фул-фул".

Нагадаємо, що відомий американський фрістайліст Кайл Смейн загинув внаслідок сходження лавини в Японії. Смейн був чемпіоном світу у хафпайпі.

Теги:
#Анастасія Новосад #Фрістайл #Лижна акробатика #Чемпіонат світу з фрістайлу