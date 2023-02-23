За першу медаль України на Олімпіаді Кравчук подарував шкатулку: річниця тріумфу Валентини Цербе (відео)

Наша біатлоністка виграла "бронзу" у Ліллехаммері-1994

День 23 лютого – історичний для українського спорту. Саме цього дня 1994 року Україна виборола першу у своїй незалежній історії олімпійську медаль. На Іграх у Ліллехаммері у спринтерських перегонах біатлоністка Валентина Цербе виграла "бронзу".

Цікаво, що спершу навіть не планувалося, що Валентина побіжить спринт. Але в останній момент тренери вирішили зробити заміну — поставити її замість Олени Петрової, щоби подивитися на Цербе перед естафетою.

На фініші наша біатлоністка програла чемпіонці Міріам Бедар (Канада) 1,2 секунди, а срібній призерці Світлані Парамигіній (Білорусь) поступилася лише 0,1 секунди.

За першу в історії України олімпійську нагороду Валентина Цербе одержала від держави 5000 доларів, а від президента України Леоніда Кравчука – дерев’яну шкатулку.

Церемонія нагородження Валентини Цербе:

Валентина Цербе народилася 8 січня 1969 року у селі Поліське Житомирської області. Крім бронзової медалі Олімпіади-1994, Цербе також виграла дві бронзові медалі на чемпіонаті світу — в естафеті (1996) та командних перегонах (1997).

Нагадаємо, МОК заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такої позиції МОК і загрожують бойкотом Ігор. Підтримали ультиматум українців уже понад 30 країн.