За первую медаль Украины на Олимпиаде Кравчук подарил шкатулку: годовщина триумфа Валентины Цербе (видео)

Наша биатлонистка выиграла "бронзу" в Лиллехаммере-1994

День 23 февраля — исторический для украинского спорта. Именно в этот день в 1994 году Украина завоевала первую в своей независимой истории олимпийскую медаль. На Играх в Лиллехаммере в спринтерской гонке биатлонистка Валентина Цербе выиграла "бронзу".

Интересно, что сначала даже не планировалось, что Валентина побежит спринт. Но в последний момент тренеры решили сделать замену — поставить ее вместо Елены Петровой, чтобы посмотреть на Цербе перед эстафетой.

На финише наша биатлонистка проиграла чемпионке Мириам Бедар (Канада) 1,2 секунды, а серебряной призерке Светлане Парамыгиной (Беларусь) уступила всего 0,1 секунды.

За первую в истории Украины олимпийскую награду Валентина Цербе получила от государства 5000 долларов, а от президента Украины Леонида Кравчука – деревянную шкатулочку.

Церемония награждения Валентины Цербе:

Валентина Цербе родилась 8 января 1969 года в селе Полесское Житомирской области. Помимо бронзовой медали Олимпиады-1994, Цербе также выиграла две бронзовые медали на чемпионате мира — в эстафете (1996) и командной гонке (1997).

Напомним, МОК заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такой позциии МОК и грозят бойкотом Игр. Поддержали ультиматум украинцев уже более 30 стран.