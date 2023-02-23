Украинка сделала двойное сальто и выиграла медаль чемпионата мира (видео)

Анастасия Новосад заняла третье место в лыжной акробатике

Совсем недавно мы радовались за сборную Украины по фристайлу, которая завоевала "бронзу" в командных соревнованиях на чемпионате мира в Бакуриани (Грузия). И вот новый повод для гордости — медаль Анастасии Новосад.

Наша спортсменка завоевала бронзовую награду чемпионата мира в лыжной акробатике. Новосад исполнила двойное сальто с двумя винтами "фул-фул". Чемпионкой стала китаянка Кун Фаньюй, "серебро" у австралийки Даниэль Скотт.

Отметим, что эта медаль для Анастасии Новосад стала первой в карьере, завоеванной на чемпионате мира в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, это всего лишь четвертая медаль Украины в истории мировых первенств.

Кстати, в этом году украинский фристайлист выполнил "Ураган" — самый сложный прыжок в истории лыжной акробатики. На этапе Кубка мира Дмитрий Котовский успешно прыгнул тройное сальто с пятью винтами "фул-трипл-фул-фул".

Напомним, что известный американский фристайлист Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии. Смейн был чемпионом мира в хафпайпе.