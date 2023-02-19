Украинцы завоевали историческую медаль на чемпионате мира по фристайлу

Сборная Украины выиграла бронзовые награды

Сборная Украины завоевала "бронзу" в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в городе Бакуриани (Грузия). В начале февраля украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Примечательно, что это была первая медаль в истории Украины в командных соревнованиях. До этого Александр Абраменко выигрывал "серебро" (2019), а Ольга Волкова "бронзу" (2011) в индивидуальных соревнованиях.

В первый день чемпионата мира Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, а также Ольга Полюк и Максим Кузнецов, которые были в статусе запасных, заняли третье место и поднялись на пьедестал почета. Выше наших спортсменов (255.56 баллов) расположились команды Китая (320.71) и США (331.37).

"Наши поздравления спортсменам и всему тренерскому штабу сборной, в частности, Энверу Аблаеву и Максиму Нескоромному. Спасибо, что в эти сложные времена вы продолжаете приумножать спортивную славу Украины!" — поздравили спортсменов и тренеров с историческим успехом в НОК.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир во Франции.

Напомним, украинские биатлонисты не сумели выиграть медали на чемпионате мира в Германии.