Украинцы завоевали историческую медаль на чемпионате мира по фристайлу
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Сборная Украины выиграла бронзовые награды
Сборная Украины завоевала "бронзу" в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в городе Бакуриани (Грузия). В начале февраля украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. Примечательно, что это была первая медаль в истории Украины в командных соревнованиях. До этого Александр Абраменко выигрывал "серебро" (2019), а Ольга Волкова "бронзу" (2011) в индивидуальных соревнованиях.
В первый день чемпионата мира Анастасия Новосад, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, а также Ольга Полюк и Максим Кузнецов, которые были в статусе запасных, заняли третье место и поднялись на пьедестал почета. Выше наших спортсменов (255.56 баллов) расположились команды Китая (320.71) и США (331.37).
"Наши поздравления спортсменам и всему тренерскому штабу сборной, в частности, Энверу Аблаеву и Максиму Нескоромному. Спасибо, что в эти сложные времена вы продолжаете приумножать спортивную славу Украины!" — поздравили спортсменов и тренеров с историческим успехом в НОК.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла турнир во Франции.
Напомним, украинские биатлонисты не сумели выиграть медали на чемпионате мира в Германии.