Українці вибороли історичну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу

Збірна України виграла бронзові нагороди

Збірна України здобула "бронзу" у командних змаганнях з лижної акробатики на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу у місті Бакуріані (Грузія). На початку лютого український фрістайліст Дмитро Котовський вперше у кар’єрі переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Цікаво, що це була перша медаль в історії України в командних змаганнях. До цього Олександр Абраменко вигравав "срібло" (2019), а Ольга Волкова "бронзу" (2011) в індивідуальних змаганнях.

У перший день чемпіонату світу Анастасія Новосад, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, а також Ольга Полюк та Максим Кузнєцов, які були у статусі запасних, посіли третє місце та піднялися на п’єдестал пошани. Вище наших спортсменів (255.56 балів) розташувалися команди Китаю (320.71) та США (331.37).

"Наші привітання спортсменам та всьому тренерському штабу збірної, зокрема, Енверу Аблаєву та Максиму Нескоромному. Дякую, що в ці складні часи ви продовжуєте примножувати спортивну славу України!" — привітали спортсменів та тренерів з історичним успіхом у НОК.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір у Франції.

Нагадаємо, українські біатлоністи не зуміли виграти медалі на чемпіонаті світу у Німеччині.