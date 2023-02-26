Лучший на брусьях! Украинский гимнаст победил на этапе Кубка мира (видео)

Спортсмен выиграл соревнования в упражнениях на параллельных брусьях

В воскресенье, 26 февраля, украинский гимнаст Илья Ковтун, которому недавно запретили тренироваться в футболке с надписью "Остановите войну", стал победителем первого в сезоне этапа Кубка мира, проходящего в немецком Котбусе (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) в Twitter. В прошлом сезоне 19-летний черкащанин выиграл на брусьях общий зачет Кубка мира-2022.

"Золото" подопечному Ирины Надюк принесло выступление на параллельных брусьях, за которое он получил от судей 15,366 балла, что на одну десятую больше, чем у итальянца Маттео Левантези. Кроме того, украинец на две десятые опередил бронзового медалиста последнего чемпионата мира в этой дисциплине Карлоса Юло из Филиппин.

"Поздравляем и гордимся! Спасибо, что держите золотую планку, только вперед!" — поздравили спортсмена в Национальном олимпийском комитете Украины.

Ранее сообщалось, что украинская сторона извинилась за футболку "Остановите войну" после жалоб со стороны рф.

Напомним, Ковтун блестяще выступил на Кубке вызова в Венгрии.