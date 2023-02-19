Украинские гимнастки завоевали "серебро" на Кубке мира (видео)

Украинки блестяще выступили в синхронных прыжках на батуте

В воскресенье, 19 февраля, украинские гимнастки Светлана Малькова и Екатерина Кулешова сошли на вторую строчку пьедестала на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан).

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. В шаге от пьедестала остановилась наша мужская синхронная пара — Антон Давыденко и Николай Просторов. От медали украинцев отделили всего 0,15 балла.

Украинки заняли второе место с результатом 46.010 балла. Чемпионками в Баку стали Камилла Гомес и Алиса Гомес из Бразилии, опередившие украинок всего на 0,33 балла. Третье место заняли Джессика Стивенс и Тринити Ван Натта (44.5) из США.

Кубок мира по прыжкам на батуте. Синхронные прыжки

Камилла Гомес и Алиса Гомес (Бразилия) – 46.34 балла Светлана Малькова и Екатерина Кулешова (Украина) – 46.01 Джессика Стивенс и Тринити Ван Натта (США) – 44.5

"Поздравляем наших спортсменов и тренерский штаб сборной с успешным началом спортивного года. Так держать!" — гласит сообщение НОК.

Напомним, 19 февраля украинские фристайлисты установили историческое достижение для Украины.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла медаль в тройном прыжке на престижном турнире во Франции.