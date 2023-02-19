Украинские гимнастки завоевали "серебро" на Кубке мира (видео)
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Украинки блестяще выступили в синхронных прыжках на батуте
В воскресенье, 19 февраля, украинские гимнастки Светлана Малькова и Екатерина Кулешова сошли на вторую строчку пьедестала на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (Азербайджан).
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. В шаге от пьедестала остановилась наша мужская синхронная пара — Антон Давыденко и Николай Просторов. От медали украинцев отделили всего 0,15 балла.
Украинки заняли второе место с результатом 46.010 балла. Чемпионками в Баку стали Камилла Гомес и Алиса Гомес из Бразилии, опередившие украинок всего на 0,33 балла. Третье место заняли Джессика Стивенс и Тринити Ван Натта (44.5) из США.
Кубок мира по прыжкам на батуте. Синхронные прыжки
- Камилла Гомес и Алиса Гомес (Бразилия) – 46.34 балла
- Светлана Малькова и Екатерина Кулешова (Украина) – 46.01
- Джессика Стивенс и Тринити Ван Натта (США) – 44.5
"Поздравляем наших спортсменов и тренерский штаб сборной с успешным началом спортивного года. Так держать!" — гласит сообщение НОК.
Напомним, 19 февраля украинские фристайлисты установили историческое достижение для Украины.
Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук ценой травмы выиграла медаль в тройном прыжке на престижном турнире во Франции.