Українські гімнастки здобули "срібло" на Кубку світу (відео)

Українки блискуче виступили у синхронних стрибках на батуті

У неділю, 19 лютого, українські гімнастки Світлана Малькова та Катерина Кулешова зійшли на другий рядок п’єдесталу на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті в Баку (Азербайджан).

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. За крок від п’єдесталу зупинилася наша чоловіча синхронна пара — Антон Давиденко та Микола Просторов. Від медалі українців відокремили лише 0,15 бала.

Українки посіли друге місце з результатом 46.01 балів. Чемпіонками в Баку стали Камілла Гомес та Аліса Гомес із Бразилії, які випередили українок лише на 0,33 бала. Третє місце посіли Джесіка Стівенс та Трініті Ван Натта (44.5) із США.

Кубок світу зі стрибків на батуті. Синхронні стрибки

Камілла Гомес та Аліса Гомес (Бразилія) – 46.34 бали Світлана Малькова та Катерина Кулішова (Україна) – 46.01 Джессіка Стівенс та Трініті Ван Натта (США) – 44.5

"Вітаємо наших спортсменів і тренерський штаб збірної з успішним початком спортивного року. Так тримати!" — йдеться у повідомленні НОК.

Нагадаємо, 19 лютого українські фристайлісти встановили історичне досягнення для України.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук ціною травми виграла медаль у потрійному стрибку на престижному турнірі у Франції.