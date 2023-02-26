Украинский фигурист выиграл престижный международный турнир

Спортсмен выиграл уже три турнира в текущем сезоне

На днях украинский фигурист Вадим Новиков стал победителем турнира среди юниоров Bellu Memorial в Бухаресте (Румыния). Ранее в Украине обвинили грузинскую федерацию фигурного катания в потере моральных ориентиров.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Украины на своем официальном сайте. Украинец разгромил соперников в финале.

Выступая в юниорской категории, 16-летний одессит выиграл обе программы. За произвольную программу в мужском одиночном катании он получил 116,93 балла, а в сумме набрал 173,58 балла. Для Вадима победа в Румынии стала третьей на международных турнирах в нынешнем сезоне. Осенью украинец стал лучшим на Skate Celje-2022 и Tirnavia Ice CUP.

Фигурист является воспитанником одесской СДЮСШОР "Крижинка". Он ученик Ирины Кланцат, но сейчас тренируется в Брно (Чехия) у Рудольфа Бржезины.

Bellu Memorial. Бухарест, Румыния. Юниоры.

Вадим Новиков (Украина) – 173,58 Гектор Гонсалес (Испания) – 140,79 Мехмет Ченкай Карликли (Турция) – 140,29

Напомним, российская фигуристка похвасталась победой на Олимпийских играх, хотя медаль ей пока никто не вручал.

Ранее сообщалось, что в боях на Донбассе погиб известный украинский фигурист.