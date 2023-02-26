Український фігурист виграв престижний міжнародний турнір

Спортсмен виграв вже три турніри в поточному сезоні

Днями український фігурист Вадим Новіков став переможцем турніру серед юніорів Bellu Memorial у Бухаресті (Румунія). Раніше в Україні звинуватили грузинську федерацію фігурного катання у втраті моральних орієнтирів.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фігурного катання України на своєму офіційному сайті. Українець розгромив суперників у фіналі.

Виступаючи у юніорській категорії, 16-річний одесит виграв обидві програми. За довільну програму у чоловічому одиночному катанні він отримав 116,93 бала, а у сумі набрав 173,58 бала. Для Вадима перемога в Румунії стала третьою на міжнародних турнірах цього сезону. Восени українець став найкращим на Skate Celje-2022 та Tirnavia Ice CUP.

Фігурист є вихованцем одеської СДЮСШОР "Крижинка". Він учень Ірини Кланцат, але зараз тренується у Брно (Чехія) у Рудольфа Бржезіни.

Bellu Memorial. Бухарест, Румунія. Юніори.

Вадим Новіков (Україна) – 173,58 Гектор Гонсалес (Іспанія) – 140,79 Мехмет Ченкай Карліклі (Туреччина) – 140,29

Нагадаємо, російська фігуристка похвалилася перемогою на Олімпійських іграх, хоча медаль їй поки що ніхто не вручав.

Раніше повідомлялося, що у боях на Донбасі загинув відомий український фігурист.