В Україні звинуватили Грузію у втраті моральних орієнтирів

У Європі пролунав черговий скандал у фігурному катанні

На тлі скандалу з потенційним допуском російських спортсменів до міжнародних стартів Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) висловила обурення присутністю на чемпіонаті Європи з фігурного катання в Еспоо (Фінляндія) російських тренерів Сергія Дудакова та Данила Глейхенгауза.

Ці фахівці опинилися на європейському форумі завдяки Грузії, яка внесла їх до списків своєї делегації на турнір. В Україні вимагають від Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) відреагувати належним чином на появу тренерів-путіністів на ЧЄ-2023, передає пресслужба УФФК на своєму офіційному сайті.

В українській федерації обурені тим, що представники країни-агресора прибули на чемпіонат Європи на тлі нових жорстоких ракетних ударів рф по українських містах, внаслідок яких загинули мирні люди. Крім того, цими днями українська спортивна спільнота оплакує вбитого окупантами талановитого фігуриста Дмитра Шарпара.

"Нас уже давно не дивує аморальність росіян. Але викликає подив втрата моральних орієнтирів колегами з Грузії, які включили російських тренерів до своєї делегації на чемпіонаті Європи. Не секрет, що означені особи супроводжують представників Грузії Моріса Квітелашвілі та Ніку Егадзе, а також італійця Даніеля Грассля, який несподівано виявив бажання співпрацювати з фахівцями країни-терористки", — йдеться у повідомленні на сайті УФФК.

Українська сторона вважає, що російські фахівці завітали до турніру у Фінляндії, проігнорувавши заборону з боку ISU.

Цікаво, що чемпіонкою Європи стала ексросіянка, а нині представниця Грузії Анастасія Губанова.

Раніше повідомлялося, що в Україні вимагали прибрати російську фігуристку з номінантів на престижну нагороду. Це викликало справжню істерику в рф.