В Украине обвинили Грузию в потере моральных ориентиров

В Европе прогремел очередной скандал в фигурном катании

На фоне скандала с потенциальным допуском росссийских спортсменов к международным стартам Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФК) выразила возмущение присутствием на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) российских тренеров Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Данные специалисты оказались на европейском форуме благодаря Грузии, которая внесла их в списки своей делегации на турнир. В Украине требуют от Международного союза конькобежцев (ISU) отреагировать должным образом на появление тренеров-путинистов на ЧЕ-2023, передает пресс-служба УФФК на своем официальном сайте.

В украинской федерации возмущены тем, что представители страны-агрессора прибыли на чемпионат Европы на фоне новых жестоких ракетных ударов рф по украинским городам, в результате которых погибли мирные люди. Кроме того, в эти дни украинское спортивное сообщество оплакивает убитого оккупантами талантливого фигуриста Дмитрия Шарпара.

"Нас уже давно не удивляет безнравственность россиян. Но вызывает удивление потеря моральных ориентиров коллегами из Грузии, включивших российских тренеров в свою делегацию на чемпионате Европы. Не секрет, что эти лица сопровождают представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе, а также итальянца Даниэля Грассля, неожиданно изъявившего желание сотрудничать со специалистами страны-террористки", — гласит сообщение на сайте УФФК.

Украинская сторона считает, что российские специалисты посетили турнир в Финляндии, проигнорировав запрет со стороны ISU.

Примечательно, что чемпионкой Европы стала экс-россиянка, а ныне представительница Грузии Анастасия Губанова.

Ранее сообщалось, что в Украине потребовали убрать российскую фигуристку из номинантов на престижную награду. Это вызвало настоящую истерику в рф.