Фаворитка путіна похвалилася перемогою на Олімпіаді, хоча медаль їй ніхто не вручав

Росіянку викрили в допінгу, але рішення щодо її справи досі немає

Російська фігуристка Каміла Валієва, яка сподобалася президенту рф володимиру путіну, заявила про "річницю перемоги" на командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді в Пекіні, хоча через допінг-скандал навколо неї Міжнародний олімпійський комітет (МОК) так і не нагородив жодного учасника у цій дисципліні.

Відповідний пост Валієва опублікувала на своєму telegram-каналі. У пості фігуристка подякувала всім своїм партнерам по команді.

"Сьогодні рівно рік, як ми виграли командний турнір на Олімпіаді в Пекіні!

Це один із найщасливіших моментів у моєму житті. Неймовірні емоції після прокату та розуміння, що ми перші.

Дякуємо нашій команді: Віці (Сініциній), Микиті (Кацалапову), Насті (Мишиній), Саші (Галлямову), Марку (Кондратюку)! — написала Валієва в телеграм-каналі.

У мережі лише посміялися зы слів Валієвої про "перемогу" на Іграх:

Нагадаємо, у лютому команда Олімпійського комітету росії (ОКР) виграла олімпійський командний турнір з фігурного катання, але нагородження так і не відбулося через початок розслідування допінг-справи щодо Валієвої, яка провалила допінг-тест, взятий на чемпіонаті росії.

У квітні путін провів зустріч із російськими олімпійцями, де заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава кремля подарував спортсменці шовкову хустку. У США висловили невдоволення близькістю російського диктатора з фігуристкою.