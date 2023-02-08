Фаворитка путина похвасталась победой на Олимпиаде, хотя медаль ей никто не вручал

Россиянку уличили в допинге, но решения по ее делу до сих пор нет

Российская фигуристка Камила Валиева, которая понравилась президенту рф владимиру путину, заявила о "годовщине победы" на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, хотя из-за допинг-скандала вокруг нее Международный олимпийский комитет (МОК) так и не наградил ни одного участника в этой дисциплине.

Соответствующий пост Валиева опубликовала на своем telegram-канале. В посте фигуристка поблагодарила всех своих партнеров по команде.

"Сегодня ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине!

Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Невероятные эмоции после проката и понимание, что мы первые.

Спасибо нашей команде: Вике (Синициной), Никите (Кацалапову), Насте (Мишиной), Саше (Галлямову), Марку (Кондратюку)!" – написала Валиева в телеграм-канале.

В сети лишь посмеялись надо словами Валиевой о "победе" на Играх:

Напомним, в феврале команда Олимпийского комитета россии (ОКР) выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Валиевой, провалившей допинг-тест, взятый на чемпионате россии.

В апреле путин провел встречу с российскими олимпийцами, где заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава кремля подарил спортсменке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью российского диктатора с фигуристкой.