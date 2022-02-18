Рус

Президента МОК здивувала жорстокість росіян на Олімпіаді (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1264
Каміла Валієва Новина оновлена 18 лютого 2022, 14:14
Каміла Валієва

Функціонер стежив за Камілою Валієвою.

Після провалу в довільній програмі на Олімпійських іграх у Пекіні на російській фігуристці Камілі Валієвій лиця не було, але перше, що вона почула від свого тренера Етері Тутберідзе, були закиди. Це впало у вічі президентові Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху.

Бах заявив про прояв холоду з боку тренерів Олімпійського комітету Росії (ОКР) на пресконференції, передає "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Після виступу Валієвої я бачив, як її зустрічали з холодом. У мене навіть мурашки по шкірі пішли, холодно було на це дивитися. Замість того, щоб підбадьорити її, я бачив, що навколо неї атмосфера холоду. Невже можна бути настільки холодним до свого спортсмену? — заявив Бах.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто погоджуватися з Бахом у всьому, хоч він дуже авторитетна людина.

"Ну слухайте, Томас Бах — дуже авторитетна людина у світовому спорті. Звичайно, ми з повагою ставимося до його думки, але не обов’язково з нею погоджуємося. Всі знають, що у спорті високих досягнень жорсткість вимог — запорука перемог учнів", — цитує Пєскова РБК-Спорт.

У мережі є відео, як Тутберідзе зустрічала Валієву після невдалого прокату.

Нагадаємо, Валієва після перемоги в командній першості на Іграх-2022 палася на допінгу. Попри це, її допустили до особистих змагань, де вона посіла лише 4-е місце. У РФ заговорили про "вбивство" Валієвої через ситуацію, що склалася.

18 лютого на Олімпіаді в Пекіні завершилися всі медальні змагання дня.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
В регіонах
Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Мешканцям Донецька підготували місця на Ростовщині
Ватажок "ДНР" виступив із резонансною заявою щодо війни та Росії
Дата публікації
Категорія
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу на Донбасі 17 лютого та президент РФ Володимир Путін
Генерал розповів, навіщо Москва "підпалила" Донбас
Дата публікації
Категорія
Нерухомості в Україні обіцяють зростання цін
Зростання цін на квартири: стало відомо, як подорожчає житло в Україні
Дата публікації
Категорія
Біатлон
Остання надія України на медалі: результати 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні