Президента МОК здивувала жорстокість росіян на Олімпіаді (відео)

Функціонер стежив за Камілою Валієвою.

Після провалу в довільній програмі на Олімпійських іграх у Пекіні на російській фігуристці Камілі Валієвій лиця не було, але перше, що вона почула від свого тренера Етері Тутберідзе, були закиди. Це впало у вічі президентові Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху.

Бах заявив про прояв холоду з боку тренерів Олімпійського комітету Росії (ОКР) на пресконференції, передає "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Після виступу Валієвої я бачив, як її зустрічали з холодом. У мене навіть мурашки по шкірі пішли, холодно було на це дивитися. Замість того, щоб підбадьорити її, я бачив, що навколо неї атмосфера холоду. Невже можна бути настільки холодним до свого спортсмену? — заявив Бах.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто погоджуватися з Бахом у всьому, хоч він дуже авторитетна людина.

"Ну слухайте, Томас Бах — дуже авторитетна людина у світовому спорті. Звичайно, ми з повагою ставимося до його думки, але не обов’язково з нею погоджуємося. Всі знають, що у спорті високих досягнень жорсткість вимог — запорука перемог учнів", — цитує Пєскова РБК-Спорт.

У мережі є відео, як Тутберідзе зустрічала Валієву після невдалого прокату.

Нагадаємо, Валієва після перемоги в командній першості на Іграх-2022 палася на допінгу. Попри це, її допустили до особистих змагань, де вона посіла лише 4-е місце. У РФ заговорили про "вбивство" Валієвої через ситуацію, що склалася.

18 лютого на Олімпіаді в Пекіні завершилися всі медальні змагання дня.