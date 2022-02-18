"Ігри на виживання": український футболіст зворушився, побачивши сльози росіянок на Олімпіаді

Колишній гравець збірної України побачив страждання дітей.

Експівзахисник "Дніпра" та національної команди України Максим Калініченко, який нещодавно заявив про любов до батьківщини, висловився щодо фігурного катання на Олімпіаді в Пекіні.

Футболіст опублікував відповідний пост на своєму telegram-каналі.

Калініченко розповів, що на олімпійському турнірі з фігурного катання він побачив лише психологічні травми у дітей.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Я дуже далекий від фігурки, але те, що я зараз бачу, — кошмар. Діти, які потрапили в жорна великих амбіцій, найсильніших емоцій, впоратися з якими іноді не під силу і дорослим... Це вже не спорт, це ігри на виживання якісь Такі психологічні травми у дітей, а вони діти! Хто знає, до чого можуть призвести надалі", — написав Калініченко.

Нагадаємо, перемогу в особистому турнірі фігуристок на ОІ-2022 здобула представниця Олімпійського комітету Росії Анна Щербакова, "срібло" виграла її співвітчизниця Олександра Трусова, а "бронза" дісталася японці Каорі Сакамото. До речі, головна зірка команди ОКР Каміла Валієва, яка провалила допінг-тест, зайняла лише четверту позицію. У Росії заявили про "вбивство" спортсменки. Після змагань Трусова влаштувала істерику та зі сльозами на очах заявляла, що більше не вийде на лід.

18 лютого на Олімпіаді-2022 проходить 14-й медальний день.