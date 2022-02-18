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"Ігри на виживання": український футболіст зворушився, побачивши сльози росіянок на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Фігурне катання Новина оновлена 18 лютого 2022, 11:26
Фігурне катання

Колишній гравець збірної України побачив страждання дітей.

Експівзахисник "Дніпра" та національної команди України Максим Калініченко, який нещодавно заявив про любов до батьківщини, висловився щодо фігурного катання на Олімпіаді в Пекіні.

Футболіст опублікував відповідний пост на своєму telegram-каналі.

Калініченко розповів, що на олімпійському турнірі з фігурного катання він побачив лише психологічні травми у дітей.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Я дуже далекий від фігурки, але те, що я зараз бачу, — кошмар. Діти, які потрапили в жорна великих амбіцій, найсильніших емоцій, впоратися з якими іноді не під силу і дорослим... Це вже не спорт, це ігри на виживання якісь Такі психологічні травми у дітей, а вони діти! Хто знає, до чого можуть призвести надалі", — написав Калініченко.

Нагадаємо, перемогу в особистому турнірі фігуристок на ОІ-2022 здобула представниця Олімпійського комітету Росії Анна Щербакова, "срібло" виграла її співвітчизниця Олександра Трусова, а "бронза" дісталася японці Каорі Сакамото. До речі, головна зірка команди ОКР Каміла Валієва, яка провалила допінг-тест, зайняла лише четверту позицію. У Росії заявили про "вбивство" спортсменки. Після змагань Трусова влаштувала істерику та зі сльозами на очах заявляла, що більше не вийде на лід.

18 лютого на Олімпіаді-2022 проходить 14-й медальний день.

Теги:
#Футбол #Олімпіада 2022 #Максим Калиниченко
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