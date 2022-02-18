"Игры на выживание": украинский футболист растрогался, увидев слезы россиянок на Олимпиаде

Бывший игрок сборной Украины увидел страдание детей.

Экс-полузащитник "Днепра" и национальной команды Украины Максим Калиниченко, который недавно заявил о любви к родине, высказался касательно фигурного катания на Олимпиаде в Пекине.

Футболист опубликовал соответствующий пост на своем telegram-канале.

Калиниченко поведал, что на олимпийском турнире по фигурному катанию он увидел лишь психологические травмы у детей.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Я очень далек от фигурки, но то, что я сейчас вижу, – кошмар. Дети, которые попали в жернова больших амбиций, сильнейших эмоций, справиться с которыми иногда не под силу и взрослым… Это уже не спорт, это игры на выживание какие-то. Такие психологические травмы у детей, а они дети! Кто знает, к чему могут привести в дальнейшем", — написал Калиниченко.

Напомним, победу в личном турнире фигуристок на ОИ-2022 завоевала представительница Олимпийского комитета России Анна Щербакова, "серебро" выиграла ее соотечественница Александра Трусова, а "бронза" досталась японке Каори Сакамото. К слову, главная звезда команды ОКР Камила Валиева, провалившая допинг-тест, заняла лишь четвертую позицию. В России заявили об "убийстве" спортсменки. После соревнований Трусова устроила истерику и со слезами на глазах заявляла, что больше не выйдет на лед.

18 февраля на Олимпиаде-2022 проходит 14-й медальный день.