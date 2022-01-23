"Периодически прилетает": Калиниченко заявил о любви к Украине из Москвы (видео)

Бывшего футболиста критикуют и в России, и в Украине.

Экс-футболист московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко, который проживает в Москве, прокомментировал критику в свой адрес со стороны украинцев.

Соответствующее интервью доступно на YouTube-канале "Глеб Чернявский".

Калиниченко признался, что периодически его критикуют за то, что он живет и работает в стране-арессоре. При этом Максим отметил, что ему достается и в РФ из-за его украинского паспорта.

"Периодически прилетает за жизнь в Москве. Нам всем приходится делать выбор в жизни. Никто никому ничего не обязан. Мы все взрослые люди. Я знаю, кто я, что я люблю, что мне дорого. В какой-то момент доказывать что-то остальным мне стало не нужно и неинтересно. Я украинец и всегда им останусь. У меня не было и не будет российского паспорта. Это доставляет какие-то неудобства. Я продолжаю любить Украину", — рассказал Калиниченко.

Смотреть ответ Калиниченко про жизнь в Москве с 1:05:36.

Напомним, Калиниченко на клубном уровне выступал также за "Днепр" и "Таврию". На счету полузащитника 47 матчей и 7 голов в футболке сборной Украины.

Ранее Калиниченко заявил, что россияне всегда играли хуже украинцев в футбол.