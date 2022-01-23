"Періодично прилітає": Калініченко заявив про любов до України з Москви (відео)

Колишнього футболіста критикують і у Росії, і в Україні.

Ексфутболіст московського "Спартака" та збірної України Максим Калініченко, який проживає в Москві, прокоментував критику на свою адресу з боку українців.

Відповідне інтерв’ю доступне на YouTube-каналі "Глеб Чернявский".

Калініченко зізнався, що періодично його критикують за те, що він живе та працює в країні-аресорі. При цьому Максим зазначив, що йому дістається й у РФ через його український паспорт.

"Періодично прилітає за життя в Москві. Нам усім доводиться робити вибір у житті. Ніхто нікому нічого не зобов’язаний. Ми всі дорослі люди. Я знаю, хто я, що я люблю, що мені дорого. Якоїсь миті доводити щось решті мені стало не потрібно і нецікаво. Я українець і завжди їм залишуся. У мене не було і не буде російського паспорта. Це завдає якихось незручностей. Я продовжую любити Україну", — розповів Калініченко.

Дивитись відповідь Калініченка про життя в Москві з 1:05:36.

Нагадаємо, Калініченко на клубному рівні виступав також за "Дніпро" та "Таврію". На рахунку півзахисника 47 матчів та 7 голів у футболці збірної України.

Раніше Калініченко заявив, що росіяни завжди грали гірше за українців у футбол.