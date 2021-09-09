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"Українці завжди грали в футбол краще за росіян": Калиниченко порівняв збірні (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Максим Калиниченко Новина оновлена 09 вересня 2021, 15:46
Максим Калиниченко

Максим Калиниченко не змінив своєї думки.

Екс-гравець збірної України Максим Калиниченко вважає, що українські футболісти талановитіші за російських.

Про це Калиниченко розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Бомбардир".

За словами Калиниченка, збірна СРСР на 80-85% була складена з українців. Крім того, відразу троє українців Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко ставали володарями "Золотого м’яча". Також Максим відзначив внесок українських футбольних шкіл, які високо котирувалися в СРСР. Крім того, екс-футболіст підкреслив, що на сьогоднішній день збірна України сильніша за команду Росії, хоча гра "Жовто-синіх" на Євро-2020 насторожила його.

"За сукупністю українські футболісти цікавіше і, напевно, більш талановитіші, ніж російські", — розповів Калиниченко.

Перевірити на ділі, чия збірна сильніша поки не вдасться, адже УЄФА розводить Україну і Росію на клубному та міжнародному рівні, а до пізніх стадій турнірів треба ще дістатися.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України зі скрипом пробилася до чвертьфіналу турніру, а Росія не зуміла подолати груповий бар’єр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Жовто-сині" зіграли внічию з "Чехією", пропустивши гол на 93-й хвилині.

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