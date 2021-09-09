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"Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян": Калиниченко сравнил сборные (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Максим Калиниченко Новость обновлена 09 сентября 2021, 15:46
Максим Калиниченко

Максим Калиниченко не поменял своего мнения.

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинские футболисты талантливее российских.

Об этом Калиниченко рассказал в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

По словам Калиниченко, сборная СССР на 80-85% была составлена из украинцев. Кроме того, сразу три украинца Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко становились обладателями "Золотого мяча". Также Максим отметил вклад украинских футбольных школ, которые высоко котировались в СССР. Кроме того, экс-футболист подчеркнул, что на сегодняшний день сборная Украины сильнее команды России, хотя игра "Желто-синих" на Евро-2020 насторожила его.

"По совокупности украинские футболисты интереснее и, наверное, более талантливее, нежели российские", — рассказал Калиниченко.

Проверить на деле, чья сборная сильнее пока не удастся, ведь УЕФА разводит Украину и Россию на клубном и международном уровне, а до поздних стадий турниров надо еще добраться.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины со скрипом пробилась до четвертьфинала турнира, а Россия не сумела преодолеть групповой барьер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Желто-синие" сыграли вничью с "Чехией", пропустив гол на 93-й минуте.

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