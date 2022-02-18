Російська фігуристка показала непристойний жест на нагородженні Олімпіади (фото)

Спортсменка була розчарована другим місцем.

У діях фігуристки збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександри Трусової, яка влаштувала істерику після особистих змагань на Олімпіаді в Пекіні, побачили непристойний жест.

Про це повідомляє Eurosport.ru у Twitter.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

На опублікованому кадрі можна роздивитися, як росіянка показує середній палець, тримаючи в руці символ Ігор в Пекіні — панду Бін Дунь Дунь.

"Саша Трусова точно не рада сріблу", — говорить повідомлення в коментарі зі знімком.

Додамо, що Трусова через ненайкращу коротку програму не зуміла поборотися за "золото" Ігор і задовольнялася лише "сріблом", хоча в довільній програмі їй не було рівних. Після оголошення результатів фігуристка розплакалася і навіть заявила, що більше не вийде на лід. Переможницею стала ще одна представниця ОКР Анна Щербакова, "бронза" дісталася японці Каорі Сакамото. До слова, головна зірка команди ОКР Каміла Валієва, яка провалила допінг-тест, стала лише четвертою. У РФ заявили про "вбивство" фігуристки.

18 лютого на Іграх у Пекіні вже розіграли кілька комплектів нагород.