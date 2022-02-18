Российская фигуристка показала неприличный жест на награждении Олимпиады (фото)
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Спортсменка была разочарована вторым местом.
В действиях фигуристки сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Александры Трусовой, устроившей истерику после личных соревнований на Олимпиаде в Пекине, усмотрели неприличный жест.
Об этом сообщает Eurosport.ru в Twitter.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
На опубликованном кадре можно разглядеть, как россиянка показывает средний палец, держа в руке символ Игр в Пекине — панду Бин Дунь Дунь.
"Саша Трусова точно не рада серебру", — гласит сообщение в комментарии со снимком.
Добавим, что Трусова из-за нелучшей короткой программы не сумела побороться за "золото" Игр и довольствовалась лишь "серебром", хотя в произвольной программе ей не было равных. После оглашения результатов фигуристка расплакалась и даже заявила, что больше не выйдет на лед. Победительницей стала еще одна представительница ОКР Анна Щербакова, "бронза" досталась японке Каори Сакамото. К слову, главная звезда команды ОКР Камила Валиева, которая провалила допинг-тест, стала лишь четвертой. В РФ заявили об "убийстве" фигуристки.
18 февраля на Играх в Пекине уже разыграли несколько комплектов наград.
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