Российская фигуристка показала неприличный жест на награждении Олимпиады (фото)

Спортсменка была разочарована вторым местом.

В действиях фигуристки сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Александры Трусовой, устроившей истерику после личных соревнований на Олимпиаде в Пекине, усмотрели неприличный жест.

Об этом сообщает Eurosport.ru в Twitter.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

На опубликованном кадре можно разглядеть, как россиянка показывает средний палец, держа в руке символ Игр в Пекине — панду Бин Дунь Дунь.

"Саша Трусова точно не рада серебру", — гласит сообщение в комментарии со снимком.

Добавим, что Трусова из-за нелучшей короткой программы не сумела побороться за "золото" Игр и довольствовалась лишь "серебром", хотя в произвольной программе ей не было равных. После оглашения результатов фигуристка расплакалась и даже заявила, что больше не выйдет на лед. Победительницей стала еще одна представительница ОКР Анна Щербакова, "бронза" досталась японке Каори Сакамото. К слову, главная звезда команды ОКР Камила Валиева, которая провалила допинг-тест, стала лишь четвертой. В РФ заявили об "убийстве" фигуристки.

18 февраля на Играх в Пекине уже разыграли несколько комплектов наград.