Президента МОК удивила жестокость россиян на Олимпиаде (видео)

Функционер следил за Камилой Валиевой.

После провала в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине на российской фигуристке Камиле Валиевой не было лица, но первое, что она услышала от своего тренера Этери Тутберидзе были упреки. Это бросилось в глаза президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Бах заявил о проявлении холода со стороны тренера Олимпийского комитета России (ОКР) на пресс-конференции, передает "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того чтобы приободрить ее, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?" — заявил Бах.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит соглашаться с Бахом во всем, хотя он весьма авторитетный человек.

"Ну слушайте, Томас Бах — весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Все знают, что в спорте высоких достижений жесткость требований — залог побед учеников", — цитирует Пескова РБК-Спорт.

В сети доступно видео, как Тутберидзе встречала Валиеву после неудачного проката.

Напомним, Валиева после победы в командном первенстве на Играх-2022 попалась на допинге. Несмотря на это ее допустили до личных соревнований, где она заняла лишь 4-е место. В РФ заговорили об "убийстве" Валиевой из-за сложившейся ситуации.

18 февраля на Олимпиаде в Пекине завершились все медальные соревнования дня.