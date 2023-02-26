Найкращий на брусах! Український гімнаст переміг на етапі Кубка світу (відео)

Спортсмен виграв змагання у вправах на паралельних брусах

У неділю, 26 лютого, український гімнаст Ілля Ковтун, якому нещодавно заборонили тренуватися у футболці з написом "Зупиніть війну", став переможцем першого у сезоні етапу Кубка світу, що проходить у німецькому Котбусі (Німеччина).

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гімнастики (FIG) у Twitter. Минулого сезону 19-річний черкащанин виграв на брусах загальний залік Кубка світу-2022.

"Золото" підопічному Ірини Надюк приніс виступ на паралельних брусах, за який він отримав від суддів 15,366 бала, що на одну десяту більше, ніж в італійця Маттео Левантезі. Крім того, українець на дві десяті випередив бронзового медаліста останнього чемпіонату світу у цій дисципліні Карлоса Юло з Філіппін.

"Вітаємо і пишаємося! Дякуємо, що тримаєте золоту планку, тільки вперед! " — привітали спортсмена у Національному олімпійському комітеті України.

Раніше повідомлялося, що українська сторона вибачилася за футболку "Зупиніть війну" після скарг з боку рф.

Нагадаємо, Ковтун блискуче виступив на Кубку виклику в Угорщині.