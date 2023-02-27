Фехтувальна династія: син українського чемпіона виграв "срібло" на чемпіонаті Європи (відео)

Діти українських фехтувальників пішли стопами батьків

В останній день особистих змагань на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування у Таллінні (Естонія) на друге місце п’єдесталу зійшов 17-річний український шабліст Дарій Лукашенко. Напередодні українські шпажистки вибороли бронзову медаль у командній першості.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК) України у Facebook. Тренером юного медаліста є його батько – чемпіон світу-2003 Володимир Лукашенко.

У напруженому та видовищному фіналі Лукашенко поступився одним ударом італійцеві Марко Маструлло.

Фінальний матч за участю українця дивіться з 47:04

"Вітаємо та пишаємося нашими фехтувальними династіями", — зазначили в НОК.

Нагадаємо, що раніше на цьому чемпіонаті "золото" серед кадетів виборола шпажистка Емілі Конрад – донька чемпіонки світу, а нині головного тренера національної збірної Наталії Конрад, а срібною медалісткою стала юніорка Крістіна Петрова, яку тренує батько, багаторазовий чемпіон України з фехтування на рапірах Максим Петров.

Раніше повідомлялося, що юна українка перемогла олімпійську чемпіонку на Гран-прі Міжнародної федерації фехтування (FIE) в Італії.