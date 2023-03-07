Украинцы настреляли на медаль на международном турнире

Спортсмены выиграли серебряную медаль

Во вторник, 7 марта, серебряную награду принес Украине первый день чемпионата Европы по пулевой стрельбе, стартовавший в столице Эстонии. В январе украинка Елена Костевич взошла на высшую строчку пьедестала международного турнира H&N Cup по пулевой стрельбе в Германии.

На вторую строчку пьедестала в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м среди смешанных команд взошли наши юниоры Вилена Бевз и Максим Гимон. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.

Украиский дуэт уступил в финале представителям Италии Алессандри Файт и Маттео Мастровалерио (12:16).

"Поздравляем наших юных медалистов и весь тренерский штаб сборной с медальным стартом чемпионата Европы! Желаем успешного продолжения выступлений в Таллинне", — гласит сообщение от НОК.

Напомним, украинские стрелки бойкотировали Кубок президента Международной федерации спортивной стрельбы ISSF из-за влияния российского олигарха Владимира Лисина, который возглавляет международную федерацию.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Кулиш стал чемпионом мира-2022 по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.