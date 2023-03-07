Українці настріляли на медаль на міжнародному турнірі

Спортсмени виграли срібну медаль

У вівторок, 7 березня, срібну нагороду приніс Україні перший день чемпіонату Європи з кульової стрільби, який стартував у столиці Естонії. У січні українка Олена Костевич зійшла на найвищий рядок п’єдесталу міжнародного турніру H&N Cup з кульової стрільби в Німеччині.

На другий рядок п’єдесталу у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м серед змішаних команд зійшли наші юніори Вілєна Бевз та Максим Гімон. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

Український дует поступився у фіналі представникам Італії Алессандрі Файт та Маттео Мастровалеріо (12:16).

"Вітаємо наших юних медалістів та весь тренерський штаб збірної з медальним стартом чемпіонату Європи! Бажаємо успішного продовження виступів у Таллінні!" — йдеться у повідомленні НОК.

Нагадаємо, українські стрілки бойкотували Кубок президента Міжнародної федерації спортивної стрільби ISSF через вплив російського олігарха Володимира Лісіна, який очолює міжнародну федерацію.

Раніше повідомлялося, що українець Сергій Куліш став чемпіоном світу-2022 зі стрільби з малокаліберної гвинтівки із трьох положень на дистанції 50 метрів.