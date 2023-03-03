Рекорд побитий! Український легкоатлет Кокошко завоював медаль на чемпіонаті Європи

Спортсмен встановив рекорд України

У п’ятницю, 3 березня, український легкоатлет Роман Кокошко завоював "бронзу" у штовханні ядра у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні. Напередодні українська легкоатлетка Наталія Стребкова здобула медаль на змаганнях з кросу у Португалії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України у Facebook. Роман не лише виграв медаль у Туреччині, а й встановив новий рекорд України у штовханні ядра – 21,84 м.

Перемогу у Стамбулі здобув італієць Зейн Уейр (22,06 м), друге місце у Томаша Штанека з Чехії (21,90 м). 26-річний Роман уперше виступив на чемпіонаті Європи. До речі, Україна у цій дисципліні не виходила у фінал ЧЄ з 2000 року. Кокошко перевершив результат українця Олександра Багача, який у 1994 році завоював "золото" на легкоатлетичному Євро у приміщенні.

Стамбул, Туреччина. Штовхання ядра. Чоловіки. Фінал

Зейн Вейр (Італія) – 22,06 м Томаш Штанек (Чехія) – 21,90 м Роман Кокошко (Україна) – 21,84 м

До речі, Кокошко виборов першу медаль України на ЧЄ-2023 у приміщенні.

Раніше повідомлялося, що українська метальниця молота Ірина Климець виграла "срібло" на турнірі в Австралії.

Нагадаємо, українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук ціною травми завоювала "бронзу" у Франції.