"Ми лише розпалюємо конфлікт": український тенісист пояснив, чому грає разом із росіянином

Український спортсмен не розуміє, чому росіян та білорусів слід усунути від Олімпійських ігор

Український тенісист Олег Приходько заявив, що проти усунення російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань.

Також Олег розповів про причини спільних виступів у парі з росіянином Яном Бондаревським у квітні-травні минулого року, передає БТУ. Приходько покинув збірну України через розбіжності із Федерацією тенісу України (ФТУ).

"Зіграв пару з росіянином, тому що він є моїм другом. І я грав пару саме зі своїм другом — для мене національність не має значення. На мій погляд, людину потрібно судити за її вчинки, а не за її національністю.

На жаль, у нас у федерації застосовується досвід дисидентів за радянських часів, коли людей засуджували за розбіжність із суспільними поглядами. У мене багато друзів з Росії та Білорусії, також моя дівчина з Росії. Всі вони всіляко мені допомагають і завжди висловлюються проти війни. Тому я не вважаю, що зробив якийсь страшний вчинок.

Чи були рекомендації з боку ФТУ не грати з росіянином? Так, надходили, але оскільки я маю власні погляди, то зробив так, як вважав за потрібне, сліпо дотримуватися політики партії я не став. Взагалі я вважаю, що такий осуд спортсменів тільки більше розпалює конфлікт. Таким чином спортсмени починають влаштовувати війну на корті і за його межами, перетворюючись на інструменти війни і забуваючи основний принцип спорту", — заявив Приходько.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) знайшов прецедент у тенісі, щоб повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт. Через це президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розкритикував роботу ФТУ.

Раніше повідомлялося, що на матчі Відкритого чемпіонату Австралії-2023 між українкою Байндль і росіянкою Рахімовою стався скандал через прапор рф. Після інциденту організатори Турніру Великого Шлему заборонили російські та білоруські прапори на трибунах.