Український тенісист виграв трофей у парі з білорусом

Дует виграв два титули поспіль

У суботу, 18 лютого, український тенісист Владислав Манафов став переможцем хардового челенджера у приміщенні у французькому Шербурі. Напередодні українець допоміг національній команді розгромити Ліван (3:0) у Кубку Девіса.

У фіналі парного турніру у Франції перемогу відсвяткували Манафов та Іван Лютаревич (Білорусь), який виступає на міжнародній арені під нейтральним прапором. Про це повідомляє пресслужба турніру у Facebook.

У фіналі українець разом із білорусом у двох сетах обіграли польський дует Кароль Држевецькі/Качпер Жук. Матч із двома тай-брейками тривав 1 годину та 27 хвилин. Таким чином, Манафов та Лютаревич виграли ювілейний, 30-й турнір, у Шербурі.

Шербур. Франція. Парний фінал у чоловіків

Кароль Држевецькі/Качпер Жук — Владислав Манафов/Іван Лютаревич — 6:7 (10), 6:7 (9).

Перемога принесла тенісистам чек на 4250 євро (близько 165 тисяч гривень).

До речі, для Манафова та Лютаревича ця перемога стала другою поспіль. Тиждень тому вони перемогли у Вільнюсі (Литва).

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чому українські тенісисти беруть участь у змаганнях з росіянами.

Нагадаємо, представниця Білорусі Аріна Соболенко виграла Australian Open. Вона виступала на турнірі без прапора.