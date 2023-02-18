Украинский теннисист выиграл трофей в паре с белорусом

Дуэт выиграл два титула подряд

В субботу, 18 февраля, украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем хардового челленджера в помещении во французском Шербуре. Накануне украинец помог национальной команде разгромить Ливан (3:0) в Кубке Дэвиса.

В финале парного турнира во Франции победу отпраздновали Манафов и Иван Лютаревич (Беларусь), который выступает на международной арене под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Facebook.

В финале украинец вместе с белорусом в двух сетах обыграли польский дуэт Кароль Држевецки/Качпер Жук. Матч с двумя тай-брейками продолжался 1 час и 27 минут. Таким образом, Манафов и Лютаревич выиграли юбилейный, 30-й турнир, в Шербуре.

Шербур. Франция. Парный финал у мужчин

Кароль Држевецки/Качпер Жук – Владислав Манафов/Иван Лютаревич – 6:7 (10), 6:7 (9).

Победа принесла теннисистам чек на 4250 евро (около 165 тысяч гривен).

К слову, для Манафова и Лютаревича эта победа стала второй подряд. Неделю назад они победили в Вильнюсе (Литва).

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему украинские теннисисты участвуют на соревнованиях с россиянами.

Напомним, представительница Беларуси Арина Соболенко выиграла Australian Open. Она выступала на турнире без флага.