"Мы только разжигаем конфликт": украинский теннисист объяснил, почему играет вместе с россиянином

Украинский спортсмен не понимает, почему россиян и белорусов следует отстранить от Олимпийских игр

Украинский теннисист Олег Приходько заявил, что против отстранения российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

Также Олег рассказал о причинах совместных выступлений в паре с россиянином Яном Бондаревским в апреле-мае прошлого года, передает БТУ. Приходько покинул сборную Украины из-за разногласий с Федерацией тенниса Украины (ФТУ).

"Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.

К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Белоруссии, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок.

Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но так как я имею собственные взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, превращаясь в инструменты войны и забывая основной принцип спорта", — заявил Приходько.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) нашел прецедент в теннисе, чтобы вернуть россиян и белорусов в международный спорт. Из-за этого президент Национальной олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт раскритиковал работу ФТУ.

Ранее сообщалось, что на матче Открытого чемпионата Австралии-2023 между украинкой Байндль и россиянкой Рахимовой произошел скандал из-за флага рф. После инцидента организаторы Турнира Большого Шлема запретили российские и белорусский флаги на трибунах.