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Юні українські спортсмени виграли медалі у Німеччині

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Юніорська збірна України зі сквошу Новина оновлена 03 березня 2023, 17:34
Юніорська збірна України зі сквошу. Фото facebook.com/ukrainian.squash.federation

Українські сквошисти виграли дві медалі у Німеччині

У німецькому Гамбурзі завершилися міжнародні змагання зі сквошу German Junior Open 2023, на яких проявили себе й українські спортсмени. Напередодні український тенісист у парі з білорусом став переможцем хардового челенджера у приміщенні у французькому Шербурі.

На рахунку нашої команди 2 срібні медалі. Про це повідомляє пресслужба Федерації сквошу України у Facebook.

За підсумками міжнародного турніру Мілена Величко (дівчата до 17 років) та Дмитро Щербаков (хлопці до 19 років) посіли почесні другі місця.

Результати решти спортсменів German Junior Open 2023:

  • Дорошенко Гліб 𝐁𝐔𝟏𝟑 — 30 місце
  • Тарасова Анна 𝐆𝐔𝟏𝟑 — 5 місце
  • Білоус Іван 𝐁𝐔𝟏𝟓 — 47 місце
  • Донік Вікторія 𝐆𝐔𝟏𝟓 — 16 місце
  • Токар Максим 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 26 місце
  • Панченко Артем 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 51 місце
  • Зражевська Софія 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 5 місце
  • Бегеба Христина 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 10 місце
  • Крикун Анастасія 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 18 місце
  • Власенко Дар'я 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 28 місце

Довідка: сквош — ігровий вид спорту з м’ячем і ракеткою в закритому приміщенні, ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чому українські тенісисти продовжують змагатися із росіянами на міжнародних турнірах.

Нагадаємо, представниця Білорусі Аріна Соболенко виграла Australian Open-2023. Вона виступала на ТБШ без прапора.

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#Сквош