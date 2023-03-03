Юні українські спортсмени виграли медалі у Німеччині
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Українські сквошисти виграли дві медалі у Німеччині
У німецькому Гамбурзі завершилися міжнародні змагання зі сквошу German Junior Open 2023, на яких проявили себе й українські спортсмени. Напередодні український тенісист у парі з білорусом став переможцем хардового челенджера у приміщенні у французькому Шербурі.
На рахунку нашої команди 2 срібні медалі. Про це повідомляє пресслужба Федерації сквошу України у Facebook.
За підсумками міжнародного турніру Мілена Величко (дівчата до 17 років) та Дмитро Щербаков (хлопці до 19 років) посіли почесні другі місця.
Результати решти спортсменів German Junior Open 2023:
- Дорошенко Гліб 𝐁𝐔𝟏𝟑 — 30 місце
- Тарасова Анна 𝐆𝐔𝟏𝟑 — 5 місце
- Білоус Іван 𝐁𝐔𝟏𝟓 — 47 місце
- Донік Вікторія 𝐆𝐔𝟏𝟓 — 16 місце
- Токар Максим 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 26 місце
- Панченко Артем 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 51 місце
- Зражевська Софія 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 5 місце
- Бегеба Христина 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 10 місце
- Крикун Анастасія 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 18 місце
- Власенко Дар'я 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 28 місце
Довідка: сквош — ігровий вид спорту з м’ячем і ракеткою в закритому приміщенні, ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті.
Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чому українські тенісисти продовжують змагатися із росіянами на міжнародних турнірах.
Нагадаємо, представниця Білорусі Аріна Соболенко виграла Australian Open-2023. Вона виступала на ТБШ без прапора.