Юні українські спортсмени виграли медалі у Німеччині

Українські сквошисти виграли дві медалі у Німеччині

У німецькому Гамбурзі завершилися міжнародні змагання зі сквошу German Junior Open 2023, на яких проявили себе й українські спортсмени. Напередодні український тенісист у парі з білорусом став переможцем хардового челенджера у приміщенні у французькому Шербурі.

На рахунку нашої команди 2 срібні медалі. Про це повідомляє пресслужба Федерації сквошу України у Facebook.

За підсумками міжнародного турніру Мілена Величко (дівчата до 17 років) та Дмитро Щербаков (хлопці до 19 років) посіли почесні другі місця.

Результати решти спортсменів German Junior Open 2023:

Дорошенко Гліб 𝐁𝐔𝟏𝟑 — 30 місце

Тарасова Анна 𝐆𝐔𝟏𝟑 — 5 місце

Білоус Іван 𝐁𝐔𝟏𝟓 — 47 місце

Донік Вікторія 𝐆𝐔𝟏𝟓 — 16 місце

Токар Максим 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 26 місце

Панченко Артем 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 51 місце

Зражевська Софія 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 5 місце

Бегеба Христина 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 10 місце

Крикун Анастасія 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 18 місце

Власенко Дар'я 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 28 місце

Довідка: сквош — ігровий вид спорту з м’ячем і ракеткою в закритому приміщенні, ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті.

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чому українські тенісисти продовжують змагатися із росіянами на міжнародних турнірах.

Нагадаємо, представниця Білорусі Аріна Соболенко виграла Australian Open-2023. Вона виступала на ТБШ без прапора.