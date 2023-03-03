Юные украинские спортсмены выиграли медали в Германии

Украинские сквошисты выиграли две медали в Германии

В немецком Гамбурге завершились международные соревнования по сквошу German Junior Open 2023, на которых проявили себя и украинские спортсмены. Накануне украинский теннисист в паре с белорусом стал победителем хардового челленджера в помещении во французском Шербуре.

На счету нашей команды 2 серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сквоша Украины в Facebook.

По итогам международного турнира Милена Величко (девушки до 17 лет) и Дмитрий Щербаков (парни до 19 лет) заняли почетные вторые места.

Результаты остальных спортсменов German Junior Open 2023:

Дорошенко Глеб 𝐁𝐔𝟏𝟑 — 30 место

Тарасова Анна 𝐆𝐔𝟏𝟑 — 5 место

Белоус Иван 𝐁𝐔𝟏𝟓 — 47 место

Доник Виктория 𝐆𝐔𝟏𝟓 — 16 место

Токарь Максим 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 26 место

Панченко Артем 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 51 место

Зражевская София 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 5 место

Бегеба Кристина 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 10 место

Крикун Анастасия 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 18 место

Власенко Дарья 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 28 место

Справка: сквош — игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении, ведется специальными ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему украинские теннисисты продолжают соревноваться с россиянами на международных турнирах.

Напомним, представительница Беларуси Арина Соболенко выиграла Australian Open-2023. Она выступала на ТБШ без флага.