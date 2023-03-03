Юные украинские спортсмены выиграли медали в Германии
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Украинские сквошисты выиграли две медали в Германии
В немецком Гамбурге завершились международные соревнования по сквошу German Junior Open 2023, на которых проявили себя и украинские спортсмены. Накануне украинский теннисист в паре с белорусом стал победителем хардового челленджера в помещении во французском Шербуре.
На счету нашей команды 2 серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сквоша Украины в Facebook.
По итогам международного турнира Милена Величко (девушки до 17 лет) и Дмитрий Щербаков (парни до 19 лет) заняли почетные вторые места.
Результаты остальных спортсменов German Junior Open 2023:
- Дорошенко Глеб 𝐁𝐔𝟏𝟑 — 30 место
- Тарасова Анна 𝐆𝐔𝟏𝟑 — 5 место
- Белоус Иван 𝐁𝐔𝟏𝟓 — 47 место
- Доник Виктория 𝐆𝐔𝟏𝟓 — 16 место
- Токарь Максим 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 26 место
- Панченко Артем 𝐁𝐔𝟏𝟕 — 51 место
- Зражевская София 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 5 место
- Бегеба Кристина 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 10 место
- Крикун Анастасия 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 18 место
- Власенко Дарья 𝐆𝐔𝟏𝟕 — 28 место
Справка: сквош — игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении, ведется специальными ракетками на окруженном с четырех сторон стенами корте.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему украинские теннисисты продолжают соревноваться с россиянами на международных турнирах.
Напомним, представительница Беларуси Арина Соболенко выиграла Australian Open-2023. Она выступала на ТБШ без флага.