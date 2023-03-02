Семью Анны Ризатдиновой разрушил путин: почему гимнастка не общается с мамой

Мама спортсменки живет в Крыму

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала, что ее мама до сих пор живет во временно оккупированном Крыму. Ранее Ризатдинова рассказала о травле со стороны россиян.

В интервью ЖВЛ украинская гимнастка призналась, что они с мамой часто ссорились из-за войны в Украине. По словам Анны, ее мама стала жертвой кремлевской пропаганды и ничего не изменилось даже после полномасштабного вторжения.

"Все эти девять лет оккупации россияне просто зомбировали людей. В некоторых моментах я даже не узнаю свою маму. Мы ссорились, мы бросали трубку. Я кричала на маму…

Но у меня уже нет сил бороться, я ничего ей не объясню. Сейчас я могу позвонить: "Как ты? Как здоровье?" Все. Я очень "благодарна" за это путину. Он просто разрушил мою семью", — призналась Ризатдинова.

Ранее украинская гимнастка Алина Быхно сообщила страшную весть. На фронте погиб ее брат.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения в Мариуполе российские оккупанты убили юную украинскую гимнастку.