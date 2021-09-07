Ризатдинова рассказала о травле со стороны россиян (видео)
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Анна Ризатдинова прокомментировала скандал на Олимпийских играх в Токио.
Известная украинская гимнастка, бронзовая призерша Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова рассказала, как россияне атаковали ее соцсети на фоне скандала в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
Об этом прославленная спортсменка поведала в интервью на YouTube-канале "Бегущий Банкир".
Ризатдинова рассказала, что высказала лишь свое мнение, что на Олимпиаде-2020 судейство в художественной гимнастике было честным. Кроме того, она опиралась и на мнение украинской судьи Лидии Виноградной, которая объяснила победу израильтянки Линой Ашрам за счет "более высокой трудности тела". После этого на Анну в соцсетях с оскорблениями напали россияне, которые считают что победа в соревнованиях должна была достаться Дине Авериной.
"Со стороны россиян я была проклята много раз. Мы даже смеялись, что русские меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить", — рассказала Ризатдинова.
Отметим, Дмитрий Гордон также высказался о скандале в художественной гимнастике в Токио, однако позже его слова опровергла Ирина Дерюгина.
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