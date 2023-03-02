Сім’ю Ганни Різатдінової зруйнував путін: чому гімнастка не спілкується з мамою

Мама спортсменки живе у Криму

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла, що її мама досі мешкає у тимчасово окупованому Криму. Раніше Різатдінова розповіла про цькування з боку росіян.

В інтерв’ю ЖВЛ українська гімнастка зізналася, що вони з мамою часто сварилися через війну в Україні. За словами Ганни, її мати стала жертвою кремлівської пропаганди і нічого не змінилося навіть після повномасштабного вторгнення.

"Усі ці дев’ять років окупації росіяни просто зомбували людей. У деяких моментах я навіть не впізнаю своєї матері. Ми сварилися, ми кидали трубку. Я кричала на маму...

Але в мене вже нема сил боротися, я нічого їй не поясню. Зараз я можу зателефонувати: "Як ти? Як здоров’я?" Все. Я дуже "вдячна" за це путіну. Він просто зруйнував мою родину", — зізналася Різатдінова.

Раніше українська гімнастка Аліна Бихно повідомила страшну звістку. На фронті загинув її брат.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення у Маріуполі російські окупанти вбили юну українську гімнастку.