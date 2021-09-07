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Різатдінова розповіла про цькування з боку росіян (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ганна Різатдінова Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:15
Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова прокоментувала скандал на Олімпійських іграх в Токіо.

Відома українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова розповіла, як росіяни атакували її соцмережі на тлі скандалу в художній гімнастиці на Олімпіаді в Токіо.

Про це прославлена спортсменка розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі "Бегущий Банкир".

Різатдінова розповіла, що висловила лише свою думку, що на Олімпіади-2020 суддівство в художній гімнастиці було чесним. Крім того, вона опиралася і на думку української судді Лідії Виноградної, яка пояснила перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам за рахунок "більш високої складності тіла". Після цього на Анну в соцмережах з образами напали росіяни, які вважають що перемога в змаганнях повинна була дістатися Діні Аверіній.

"З боку росіян я була проклята багато разів. Ми навіть сміялися, що вони мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, повинні замолити", — розповіла Різатдінова.

Відзначимо, Дмитро Гордон також висловився про скандал в художній гімнастиці в Токіо, проте пізніше його слова спростувала Ірина Дерюгіна.

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