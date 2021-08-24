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Дерюгіна відповіла на слова Гордона про підкуп суддів росіянами в художній гімнастиці

Автор
М. Корнілов
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Дерюгіна відповіла на слова Гордона про підкуп суддів росіянами в художній гімнастиці
Збірна України з художньої гімнастики на Олімпіаді в Токіо

Ірина Дерюгіна розповіла, що в останній раз давала інтерв’ю Дмитру Гордону 15-20 років тому.

У Федерації гімнастики України на запит видання РБК прокоментували слова Дмитра Гордона про те, що глава федерації Ірина Дерюгіна в бесіді з журналістом звинувачувала росіян у підкупі суддів. Гордон раніше заявив, що даний підкуп мав місце бути на постійній основі.

У ФГУ зазначили, що в останній раз Дерюгіна давала інтерв’ю Гордону 15-20 років тому і ситуація в світі художньої гімнастики змінилася, а минулі висловлювання глави ФГУ втратили актуальність. Також в федерації відзначили, що Ірина, коментуючи результати минулої Олімпіади в Токіо, вважає їх цілком справедливими.

"Дерюгіна каже, що вона нікого ні в чому не звинувачує. Також, що стосується результатів останніх змагань, то вона вважає їх цілком справедливими, зокрема і результати суддівства Олімпійських ігор в Токіо", — повідомили в федерації.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпійських іграх в Токіо спалахнув скандал у зв’язку з тим, що перемогу в художній гімнастиці вибороли не російські спортсмени. Російська сторона звинуватила суддів в упередженому суддівстві і в особистому багатоборстві, де перемогла ізраїльтянка Ліною Ашрам, і в командному, де перемогу відсвяткували представниці Болгарії.

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