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“Массовая травля” и проклятия в адрес судей: как в РФ отреагировали на "серебро" своих гимнасток

“Массовая травля” и проклятия в адрес судей: как в РФ отреагировали на "серебро" своих гимнасток
14:41 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Спорт-экспресс

В России крайне негативно восприняли новость, что на Олимпиаде в Токио в воскресенье, 8 августа, российские гимнастки проиграли команде Болгарии и взяли серебряные медали в финале группового многоборья. Болельщики считают, что решение судьей было несправедливым.

Об этом утром, 8 августа, сообщает "Спорт-экспресс".

В результате соревнований победили гимнастки из Болгарии, итоговый балл которых составил 92,100. Команда россиянок в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой набрала 90,400 балла.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул и их пригласили", — заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

Болельщики из России негативно отреагировали на оценку гимнасток и считают, что судьи специально занизили спортсменкам балл.

Вот, что они пишут по этому поводу:

"Массовая травля российской художественной гимнастики".

"Нам открыто заявляют: это не ваши игры! Вам здесь не место... сначала выдавили из силовых видов спорта, теперь не ставят оценки... Гандболисток сегодня прост судьи закопают... стопудофф!"

Некоторые считают, что установку на проигрыш российских гимнасток дали на Западе:

"Это еще легко отделались. Вчера вообще ходили слухи, что наши западные «партнеры» дали установку опустить художниц в групповых соревнованиях на 4-е место".

"Неужели опять засудили? В следующий раз художественную гимнастику должен судить наш суд".

"Ни Северной Кореи, ни Кубы, ни Венесуэлы, ни Белоруссии (Беларуси - ред.). Одни враги. Кошмар".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян придерживается того же мнения, что и многие россияне. Правда, это публичное лицо зашло дальше и опустилось до намеков на расправу над судьями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиянка Дина Аверина отстала от израильтянки Линой Ашрам на 0,15 балла и получила серебро - впервые за 25 лет Россия не победила в соревновании по художественной гимнастике. Это тоже вызвало бурю негодования среди россиян.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 2,247

Все по теме:

Россия, Токио, Художественная гимнастика, Олимпиада в Токио.
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