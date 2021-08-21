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"Росіяни купують суддів в художній гімнастиці": Гордон розповів про розмову з Дерюгіною (відео)

Автор
М. Корнілов
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"Росіяни купують суддів в художній гімнастиці": Гордон розповів про розмову з Дерюгіною (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 16:52
Аріна і Діна Аверіни на Олімпіаді в Токіо

Дмитро Гордон прокоментував скандал в художній гімнастиці на Олімпіаді в Токіо.

Український журналіст Дмитро Гордон в інтерв’ю для YouTube-каналу "ФАК.Подкаст" прокоментував скандал в художній гімнастиці, який виник після поразки російських спортсменок на Олімпіаді в Токіо.

За словами Гордона, він не сильний в нюансах правил в цьому виді спорту, але вважає, що перемагати має найсильніший. Крім того, журналіст розповів, що спілкувався з головним тренером збірної України з художньої гімнастики Іриною Дерюгіної, і та в бесіді з ним розповідала, що росіяни роками купують суддів.

"Мені Іра Дерюгіна, видатна чемпіонка, керівник нашої федерації художньої гімнастики, говорила багато років, що росіяни купують суддів на чемпіонатах і не дають українцям пробитися. Дерюгіна мені говорила:" Постійно засуджують. Просто платять гроші тупо суддям ", — розповів Гордон.

"Телеграф" нагадує, що росіянки вперше з 1996 року залишилися без "золота" в художній гімнастиці. На Олімпіаді в Токіо в індивідуальній першості виграла ізраїльтянка Ліной Ашрам, а в командному турнірі перемогли представниці Болгарії.

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