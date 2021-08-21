"Россияне покупают судей в художественной гимнастике": Гордон рассказал о разговоре с Дерюгиной (видео)

Дмитрий Гордон прокомментировал скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью для YouTube-канала "ФАК.Подкаст" прокомментировал скандал в художественной гимнастике, который возник после поражения российских спортсменок на Олимпиаде в Токио.

По словам Гордона, он не силен в нюансах правил в этом виде спорта, но считает, что побеждать должен сильнейший. Кроме того, журналист поведал, что общался с главным тренером сборной Украины по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной, и та в беседе с ним рассказывала, что россияне годами покупают судей.

"Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Дерюгина мне говорила: "Постоянно засуживают. Просто платят деньги втупую судьям", — рассказал Гордон.

"Телеграф" напоминает, что россиянки впервые с 1996 года остались без "золота" в художественной гимнастике. На Олимпиаде в Токио в индивидуальном первенстве выиграла израильтянка Линой Ашрам, а в командном турнире победили представительницы Болгарии.