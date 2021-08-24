Дерюгина ответила на слова Гордона о подкупе судей россиянами в художественной гимнастике

Ирина Дерюгина рассказала, что в последний раз давала интервью Дмитрию Гордону 15-20 лет тому назад.

В Федерации гимнастики Украины на запрос издания РБК прокомментировали слова Дмитрия Гордона о том, что глава федерации Ирина Дерюгина в беседе с журналистом обвиняла россиян в подкупе судей. Гордон ранее заявил, что данный подкуп имел место быть на постоянной основе.

В ФГУ отметили, что в последний раз Дерюгина давала интервью Гордону 15-20 лет тому назад и ситуация в мире художественной гимнастики изменилась, а прошлые высказывания главы ФГУ потеряли актуальность. Также в федерации отметили, что Ирина, комментирую результаты прошедшей Олимпиады в Токио, считает их вполне справедливыми.

"Дерюгина говорит, что она никого ни в чем не винит. Также, что касается результатов последних соревнований, она считает их вполне справедливыми, в частности и результаты судейства Олимпийских игр в Токио", — сообщили в ФГУ.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийских играх в Токио вспыхнул скандал в связи с тем, что победу в художественной гимнастике завоевали не российские спортсмены. Российская сторона обвинила судей в предвзятом судействе и в личном многоборье, где победила израильтянка Линой Ашрам, и в командном, где победу отпраздновали представительницы Болгарии.