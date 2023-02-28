Поступилася лише ефіопці: українка виборола "срібло" на престижному турнірі з кросу

Українська легкоатлетка провела відмінний забіг по перетятій місцевості в Албуфейрі

Українка Наталія Стребкова виграла срібну нагороду на одному з відкритих кросових турнірів, що проводить Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) у Португалії. Напередодні у світі легкої атлетики був побитий рекорд у стрибках із жердиною.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. Наталя стала другою на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру з кросу категорії "Gold", що проходив в Албуфейрі.

Стребкова пробігла 6.37 км за 21 хвилину та 38 секунд, поступившись лише суперниці з Ефіопії Лікіні Амебо (21:35).

Примітно, що змагання з легкоатлетичного кросу "Almond Blossom Cross Country" проводяться в Португалії з 1977 року. Серед переможців є і представник України, а саме Сергій Лебідь, який став кращим у 2007 році.

Раніше повідомлялося, що українська метальниця молота Ірина Климець здобула срібну медаль на етапі Континентального туру Світової легкої атлетики категорії "Gold" в Австралії.

Нагадаємо, українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук виграла "бронзу" на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у Франції.