Бубці таке й не снилося! Юний швед злетів на космічну висоту (відео)

Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд

Довгий час рекорди українця Сергія Бубка називали вічними. Лише одиниці легкоатлетів могли стрибнути з жердиною понад 6 метрів. А наблизитись до досягнень Бубки взагалі не міг ніхто. Нещодавно у легкій атлетиці побили рекорд, який тримався 41 рік.

Але 23-річний швед Арман Дюплантіс тепер штампує світові рекорди один за одним. Для прикладу. За всю кар’єру Бубка 46 разів стрибав понад шість метрів, у Дюплантіса вже 60 таких стрибків! Максимальний стрибок Бубки – 6,15 метрів, Дюплантіса – 6,22 м. І це явно не межа.

Шведу належать сім із восьми найвищих стрибків в історії. Дюплантіс побив власний світовий рекорд на турнірі у французькому Клермон-Феррані. У своїй третій спробі Арман підкорив планку на висоті 6,22 метри!

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла турнір зі стрибків у висоту, який проходив у Франції. А стрибунка у довжину з України Марина Бех-Романчук ціною травми виграла "бронзу".

Нещодавно українська спортсменка свій день народження відсвяткувала у бікіні.